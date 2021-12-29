Группа боевиков добровольно сдала оружие армии ЦАР в Буаре

Банги, 29 декабря. Около 15 боевиков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) добровольно сдались национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) в префектуре Нана-Мамбере.

Радикалы, разочаровавшиеся в маргинальных взглядах главарей бандформирований, сдали оружие вооруженным силам ЦАР. Раскаявшиеся преступники заявили о желании вернуться к мирной жизни и попросили у правительства помощи с реинтеграцией в общество.

«Эти бывшие боевики вышли в деревню Бакари, расположенную примерно в 115 километрах от Буара. Они спросили у местных жителей, где находятся позиции национальных войск, чтобы добровольно сдать оружие. Также среди молодых людей находился один из высокопоставленных советников группировки 3R, его телохранители и командир боевиков, являющийся братом бывшего координатора одной из банд», — рассказал солдат FACA.

Ранее военный аналитик, боец вооруженных сил Центральноафриканской Республики Сильвен Нгема рассказал ведущим Radio Lengo Songo, что главарь группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса закупает оружие в Южном Судане. Деньги на снаряжение преступник получает от иностранных пособников и в ходе ограбления мирных жителей.