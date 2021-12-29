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Сборная России по хоккею потерпела техническое поражение в игре против Словакии на МЧМ-2022

Спорт
Сборная России по хоккею потерпела техническое поражение в игре против Словакии на МЧМ-2022
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Эдмонтон, 29 декабря. Российской национальной команде по хоккею присудили техническое поражение во встрече против сборной Словакии на молодежном чемпионате мира 2022 года. Причиной решения является обнаружение случаев заражения коронавирусом среди игроков.

Положительный результат ПЦР-теста в расположении российской национальной команды получил хоккеист Матвей Мичков. Соответствующей информацией поделился собеседник РИА Новости.

Хоккеистам американской национальной команды также недавно засчитали техническое поражение на молодежном чемпионате мира по хоккею из-за коронавируса. Сборная США должна была сыграть против Швейцарии.

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хоккей мчм сборная россии
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