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Белый дом выразил готовность расширить военную помощь Украине в случае «вторжения России»

Политика
Белый дом выразил готовность расширить военную помощь Украине в случае «вторжения России»
pixabay.com

Вашингтон, 29 декабря. Вашингтон будет готов принять ответные меры и расширить военную помощь Киеву «в случае вторжения» России на Украину.

США готовы ответить России «в случае вторжения», в том числе экономическими санкциями. Об этом рассказали в Белом доме.

«Мы также готовы увеличить военную помощь Украине для защиты ее территории и ответных действий на возможную российскую оккупацию в случае вторжения», — заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Он добавил, что Киев стремится выполнить договоренности о прекращении огня в Донбассе. Кроме того, американский лидер Джо Байден завтра заявит президенту России Владимиру Путину, что есть дипломатические возможности для деэскалации вокруг Украины, если Кремль в этом заинтересован.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили предстоящее дипломатическое взаимодействие США и России.

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Киев путин байден
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