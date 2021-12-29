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Министр обороны Израиля одобрил меры по «укреплению доверия» в отношениях с Палестиной

Весь мир
Министр обороны Израиля одобрил меры по «укреплению доверия» в отношениях с Палестиной
wikipedia.org  /  IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0

Тель-Авив, 29 декабря. Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем в его резиденции. Переговоры такого уровня и формата глава анклава не проводил на территории еврейского государства более десяти лет.

Диалог был направлен на улучшение координации между Тель-Авивом и Рамаллой в сфере безопасности. Ганц подчеркнул общую заинтересованность сторон в сохранении стабильности и предотвращении терроризма. По словам чиновника, он рассматривает партию президента (ФАТХ) противовесом влиянию движения ХАМАС, и ослабление последнего «даст больше возможностей для обеспечения порядка», что снизит необходимость во вмешательстве Тель-Авива в дела Палестины.

Также в ходе переговоров стороны обсудили растущую напряженность вокруг еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан из-за действий израильтян. По итогам встречи администрация Ганца заявила, что чиновник одобрил ряд мер по «укреплению доверия», включающих выдачу въездных разрешений для торговцев и бизнесменов Западного берега и утверждение статуса резидента для 9 500 его жителей-арабов.

В свою очередь, движение ХАМАС подвергло визит Аббаса резкой критике, назвав его действия «ударом ножа в спину». Группировка наряду со множеством мирных палестинцев считает сотрудничество ПНА с властями Израиля предательством, поскольку Тель-Авив контролирует большую часть территорий Западного берега и продолжает увеличивать здесь число еврейских поселений, что мировое сообщество признает незаконным.

Вскоре после встречи возле разделительной стены на границе сектора Газа произошла перестрелка. В результате получил ранения один гражданин Израиля. Мужчина доставлен в больницу города Ашкелон с легкими травмами ноги. По заявлению местных СМИ, он является сотрудником компании, которую министерство обороны страны наняло для обслуживания барьера.

В ответ на атаку военные еврейского государства открыли огонь из танков по позициям боевиков ХАМАС в этом районе, приказав фермерам держаться подальше от пограничного заграждения. Позже минздрав Палестины оповестил, что от обстрела пострадали три человека, не уточнив при этом, принадлежат они к группировке или являются мирными жителями.

Обстрел на границе произошел на фоне некоторой стабилизации обстановки на территориях сектора Газа. Короткое затишье здесь отмечалось несмотря на эскалацию напряженности в Восточном Иерусалиме из-за попытки выселения арабских семей израильтянами, а также стычки на Западном берегу между местными жителями и еврейскими поселенцами. В мае этого года похожие инциденты на подконтрольных ПНА территориях ХАМАС использовал как предлог для масштабных обстрелов Израиля, что привело к 11-дневному вооруженному конфликту.

После этого Тель-Авив неоднократно заявлял о желании нормализовать ситуацию, поэтапно ослабив некоторые ограничения, введенные против палестинцев. В частности, была расширена рыболовецкая зона для жителей сектора Газа, а также увеличен перечень продукции, разрешенной для экспорта и импорта. Однако предпринятые им шаги были явно недостаточны для улучшения благосостояния анклава и не принесли ощутимых успехов. Тем не менее ряд взаимных обстрелов и столкновений, произошедших с тех пор, не привел к возобновлению полноценных военных действий.

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