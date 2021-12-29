Министр обороны Израиля одобрил меры по «укреплению доверия» в отношениях с Палестиной

Тель-Авив, 29 декабря. Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем в его резиденции. Переговоры такого уровня и формата глава анклава не проводил на территории еврейского государства более десяти лет.

Диалог был направлен на улучшение координации между Тель-Авивом и Рамаллой в сфере безопасности. Ганц подчеркнул общую заинтересованность сторон в сохранении стабильности и предотвращении терроризма. По словам чиновника, он рассматривает партию президента (ФАТХ) противовесом влиянию движения ХАМАС, и ослабление последнего «даст больше возможностей для обеспечения порядка», что снизит необходимость во вмешательстве Тель-Авива в дела Палестины.

Gantz hosts Abbas at his home in PA leader’s first meeting in Israel in a decade - The Times of Israel https://t.co/WbKRNk9R2A pic.twitter.com/EB6TfxhqYG — Andy Vermaut (@AndyVermaut) December 29, 2021

Также в ходе переговоров стороны обсудили растущую напряженность вокруг еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан из-за действий израильтян. По итогам встречи администрация Ганца заявила, что чиновник одобрил ряд мер по «укреплению доверия», включающих выдачу въездных разрешений для торговцев и бизнесменов Западного берега и утверждение статуса резидента для 9 500 его жителей-арабов.

В свою очередь, движение ХАМАС подвергло визит Аббаса резкой критике, назвав его действия «ударом ножа в спину». Группировка наряду со множеством мирных палестинцев считает сотрудничество ПНА с властями Израиля предательством, поскольку Тель-Авив контролирует большую часть территорий Западного берега и продолжает увеличивать здесь число еврейских поселений, что мировое сообщество признает незаконным.

Вскоре после встречи возле разделительной стены на границе сектора Газа произошла перестрелка. В результате получил ранения один гражданин Израиля. Мужчина доставлен в больницу города Ашкелон с легкими травмами ноги. По заявлению местных СМИ, он является сотрудником компании, которую министерство обороны страны наняло для обслуживания барьера.

Israeli civilian lightly injured after being shot along the border of the northern #Gaza Strip. The civilian was working on the border fence.https://t.co/r4T8KMHSIC — Tzvi Joffre (@TzviJoffre) December 29, 2021

В ответ на атаку военные еврейского государства открыли огонь из танков по позициям боевиков ХАМАС в этом районе, приказав фермерам держаться подальше от пограничного заграждения. Позже минздрав Палестины оповестил, что от обстрела пострадали три человека, не уточнив при этом, принадлежат они к группировке или являются мирными жителями.

Обстрел на границе произошел на фоне некоторой стабилизации обстановки на территориях сектора Газа. Короткое затишье здесь отмечалось несмотря на эскалацию напряженности в Восточном Иерусалиме из-за попытки выселения арабских семей израильтянами, а также стычки на Западном берегу между местными жителями и еврейскими поселенцами. В мае этого года похожие инциденты на подконтрольных ПНА территориях ХАМАС использовал как предлог для масштабных обстрелов Израиля, что привело к 11-дневному вооруженному конфликту.

Israel approves measures for Palestinians after leaders meethttps://t.co/wR2djzucOE — ABC News (@ABC) December 29, 2021

После этого Тель-Авив неоднократно заявлял о желании нормализовать ситуацию, поэтапно ослабив некоторые ограничения, введенные против палестинцев. В частности, была расширена рыболовецкая зона для жителей сектора Газа, а также увеличен перечень продукции, разрешенной для экспорта и импорта. Однако предпринятые им шаги были явно недостаточны для улучшения благосостояния анклава и не принесли ощутимых успехов. Тем не менее ряд взаимных обстрелов и столкновений, произошедших с тех пор, не привел к возобновлению полноценных военных действий.