Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 22:35
22:33
Общество
Газета The Sun объяснила предназначение помпона на зимних шапках
22:30
Шоу-бизнес
Актер Евгений Миронов опроверг слухи о драке в Театре Наций
22:14
Весь мир
Группа боевиков добровольно сдала оружие армии ЦАР в Буаре
21:57
Спорт
Сборная России по хоккею потерпела техническое поражение в игре против Словакии на МЧМ-2022
21:55
Политика
Белый дом выразил готовность расширить военную помощь Украине в случае «вторжения России»
21:39
Весь мир
Министр обороны Израиля одобрил меры по «укреплению доверия» в отношениях с Палестиной
21:31
Весь мир
В Стамбуле начался суд над турецким мафиози Седатом Пекером
21:31
Общество
Ростуризм захотел ввести невозвратные тарифы в отелях
21:29
Общество
Синоптики предупредили петербуржцев о гололеде 30 декабря
21:28
Весь мир
Финансовый пузырь: как Эрдоган заманил граждан Турции в валютную ловушку
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ростуризм захотел ввести невозвратные тарифы в отелях

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 21:31
Общество
Ростуризм захотел ввести невозвратные тарифы в отелях
pixabay.com

Москва, 29 декабря. Проект нового закона о туризме предлагает ввести туристам гарантированную выплату в случае банкротства турфирмы, эскроу-счета для туроператоров и невозвратные тарифы в отелях.

В Ростуризме рассчитывают, что законопроект будет принят до конца 2022 года, а закон ориентировочно вступит в силу с 1 января 2023 года. Документ уже опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Чуть ранее глава ведомства Зарина Догузова объяснила, что текущий закон уже не защищает права путешественников в должном объеме и сильно устарел.

При помощи закона предполагается усовершенствовать механизм финансовых гарантий. Его цель состоит в том, чтобы обезопасить туриста с помощью двух фондов, в которые турфирмы перечисляли взносы в зависимости от числа клиентов и общей суммы проданных им туров.

В этом году Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым являются лидерами новогоднего туризма, при этом загруженность отелей на полуострове сегодня составляет примерно 80%, говорят представители отрасли.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ростуризм захотел ввести невозвратные тарифы в отелях
ростуризм туризм гарантии
Комментировать