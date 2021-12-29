Ростуризм захотел ввести невозвратные тарифы в отелях

Москва, 29 декабря. Проект нового закона о туризме предлагает ввести туристам гарантированную выплату в случае банкротства турфирмы, эскроу-счета для туроператоров и невозвратные тарифы в отелях.

В Ростуризме рассчитывают, что законопроект будет принят до конца 2022 года, а закон ориентировочно вступит в силу с 1 января 2023 года. Документ уже опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Чуть ранее глава ведомства Зарина Догузова объяснила, что текущий закон уже не защищает права путешественников в должном объеме и сильно устарел.

При помощи закона предполагается усовершенствовать механизм финансовых гарантий. Его цель состоит в том, чтобы обезопасить туриста с помощью двух фондов, в которые турфирмы перечисляли взносы в зависимости от числа клиентов и общей суммы проданных им туров.

В этом году Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым являются лидерами новогоднего туризма, при этом загруженность отелей на полуострове сегодня составляет примерно 80%, говорят представители отрасли.