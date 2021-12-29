Отец Андрей Ткачев: желание африканских церквей перейти в лоно РПЦ связано с успехом российских инструкторов

Деятельность отечественных специалистов помогла укрепить сотрудничество между Россией и Африкой в религиозном секторе. Такое мнение озвучил протоиерей Андрей Ткачев в эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей.

Не менее ста приходов Александрийского Патриархата во главе с их настоятелями заявили о желании перейти в лоно Русской православной церкви. Представители РПЦ констатировали «невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата».

Спикер отметил, что важный вклад в стремление африканских церквей внесли российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Отец Андрей считает, что отечественные специалисты продемонстрировали правильный образ настоящего россиянина и достойно представили Москву на мировой арене.

«Процессы в Африке обещают России выход на новый уровень в ее вселенской миссии. Во внешней политике ее хорошо заметно. Это одно из тех событий, которые демонстрируют предназначение русской церкви. Наши соотечественники показали хороший пример и достоинства России, раз Африка решила расширить сотрудничество с нами. Они качественно поработали над улучшением нашего имиджа. Представили через себя и свои дела Родину с позитивной точки зрения. Было же время, когда образ русских испортили туристы и беглые бизнесмены, скрывшиеся за рубежом с миллиардами. Видимо, наступило время правильных русских. Настоящих русских мужчин, священников, монахов. Появились, скажем так, новые тренды, для нас нестыдные. Мы переболели и на место хама с вором пришел позитивный образ русского», — считает собеседник ФАН.

vk.com / Протоиерей Андрей Ткачёв

Отец Андрей отметил, что РПЦ всегда славилась открытостью и готовностью принять всех нуждающихся. Это наглядно демонстрирует деятельность зарубежных приходов русской церкви:

«Мы в будущем узнаем детали этого перехода. В церковном отношении ничего плохого не происходит, в том смысле, что люди приходят к нам не из расколов и зависти, ни из чего подобного. Они попросили войти под омофор другой канонической законной православной юрисдикции. Это значимое событие. Русская церковь не заперта в политических границах. Это одна из немногих православных церквей, если не единственная, которая настолько широко представлена. К русской церкви принадлежит огромное количество людей, это видно по нашим зарубежным приходам. В русские храмы ходят все, кто хотят этого. Наша церковь и наше государство исторически представляют из себя ковчег, в котором никому не тесно. То ли это само собой происходит, то ли это какое-то благословение. А может — наша заслуга. Наша цивилизация многонациональна. Мы открыты для многих народов. Всем хорошо, это особенность нашей церкви».

Невские Новости / Антоний Киш

Собеседник ФАН отметил, что РПЦ играет важную роль в современной России. По его словам, она способна одновременно вселять страх в сердца врагов Москвы и располагать к ней ее друзей.