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Звезду «Уральских пельменей» Соколова не выпустили из России из-за долга в 5 тысяч рублей

Шоу-бизнес
Звезду «Уральских пельменей» Соколова не выпустили из России из-за долга в 5 тысяч рублей
Prt Scr youtube.com  /  Уральские Пельмени

Екатеринбург, 29 декабря. Юморист Дмитрий Соколов не смог вылететь из аэропорта Екатеринбурга в Таиланд из-за долга в размере 5 тысяч рублей.

Звезда «Уральских пельменей» собиралась провести новогодние каникулы в Азии вместе с семьей. Комик подтвердил, что к нему были применены ограничения на выезд из страны.

«Да, не выпустили из аэропорта Кольцово из-за штрафа на 5 тысяч рублей. Но я его прямо в аэропорту заплатил, хотя билеты все равно пропали. Пришлось заказывать новые, так что обязательно полетим. Правда, пока не знаю, выпустят ли на этот раз», — сообщил Соколов URA.RU.

Юморист признался, что не хотел бы комментировать этот факт, который зависит только от одного конкретного человека. Несмотря на это, артист не унывает и надеется продолжить свой отпуск.

Ранее комик Андрей Рожков поделился воспоминаниями о самом необычном праздновании Нового года. По словам звезды, торжество едва не обернулось пожаром.

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таиланд долг соколов
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