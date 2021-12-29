Актриса Елена Валюшкина заявила, что бывший муж поселил в ее квартиру новую семью

Москва, 29 декабря. Звезда картины «Формула любви» Елена Валюшкина призналась, что вынуждена снимать дом, пока ее экс-супруг Александр Яцко живет в ее апартаментах.

Валюшкина построила успешную карьеру в кино, однако в личной жизни ей не так повезло: за плечами звезды два неудачных брака. Второй муж Яцко подарил артистке двоих детей, но забрал у нее квартиру, куда поселил новую семью. Артистка призналась в программе «Судьба человека», что ютится с детьми в съемном жилье, передает издание «Дни.ру».

«У нас есть общая двухкомнатная квартира. В ней сейчас живет мой бывший муж с новой женой и ребенком. А мы как снимали дом, так и снимаем. Оставлять без всего, когда ничего нет, — легко», — пожаловалась актриса.

Валюшкина отметила, что теперь в ее квартире прописан ребенок Яцко, и подчеркнула: это произошло без ее ведома. Артистка призналась, что надеется, его когда-нибудь выпишут. Звезда также отметила, что ее экс-супруг должен был заранее подумать о новой семье и найти для них другую жилплощадь.

Артистка также рассказала о разводе с супругом. Валюшкина призналась, что причиной расставания с Яцко стали его измены.