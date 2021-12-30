Диетолог рассказала, как питаться на новогодних каникулах, чтобы не набрать вес

У Нового года и следующих за ним выходных есть определенные последствия: многие из нас становятся жертвой так называемого праздничного набора веса. Кто-то участвует в череде традиционных новогодних застолий, кто-то сидел на жесткой диете весь декабрь и сейчас «отрывается», а для кого-то отдых попросту заканчивается на тарелке с оливье и сериалами. Как правильно себя вести в Новый год и на каникулах? И стоит ли себя ругать за переедание в праздники? Помочь с ответами на эти вопросы ФАН попросил врача-диетолога и нутрициолога Наталью Круглову.

По словам специалиста, разовые ситуации переедания не имеют большого значения в вопросе набора веса. Проблемы начинаются, когда переедание становится для человека привычным и регулярным делом — такое часто случается, если усиленно готовиться к Новому году посредством строгих ограничительных диет.

«Мне кажется, важно в период новогодних праздников сделать свое отношение к еде более спокойным. Да, все мы питаемся в Новый год не так, как обычно, и используем какую-то еду, которая может быть для нас непривычна в обычной жизни. Но гораздо важнее, что человек может вернуться к своему обычному рациону, если этот рацион вполне здоровый и сбалансированный. Это в целом поможет избежать набора веса», — говорит Наталья Круглова.

По части практических советов диетолог рекомендует снизить количество жиров в новогодних блюдах. Например, можно использовать легкий майонез или вовсе заменить его на нежирный греческий йогурт. Для нужного вкуса останется только добавить специи и соль. Что касается горячих блюд, то здорово будет заменить жирное мясо на птицу или даже рыбу, если это позволяет рецепт. Ну и, конечно, стоит помнить про алкоголь, который повышает аппетит и несколько искажает наше отношение к съеденному. Любое количество спиртного будет увеличивать калорийность конечного рациона, поэтому вам решать: выпьете вы пару бокалов или больше.

«Важно обращать внимание на сытость: если вы чувствуете, что она уже пришла, то откладываем вилку и занимаемся чем-то другим. Нужно, чтобы были какие-то интересные для вас занятия помимо приема пищи. Это могут быть прогулки, танцы, активный отдых, вроде катания на лыжах или на коньках. То есть должно быть что-то, что будет отвлекать от еды, снижать внимание к ней, — советует врач-диетолог. — Ну и не стоит сажать себя на какие-то диеты сразу после Нового года. Гораздо важнее вернуться к здоровому питанию после праздников, а не устраивать себе какие-то наказания за то, как вы эти праздники провели».