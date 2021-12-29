Пять детских книг из России оказались под запретом на Украине из-за «пропаганды»

Киев, 29 декабря. Комитет телевидения и радиовещания Украины ограничил ввоз пяти книг для несовершеннолетних. Орган усмотрел в изданиях «пропаганду государства-агрессора».

Закон об ограничении ввоза в страну продукции якобы антиукраинского содержания подписали в конце 2016 года. Руководство государства рассчитывало таким образом стимулировать местный рынок. Теперь официальный Киев запретил ввоз пяти книг из России из-за «пропаганды».

«В частности, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", которые импортер хотел распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора», — отметили в госкомитете.

Ранее украинские книгоиздатели признались, что в стране популярна подпольная российская литература. При этом книги на государственном языке пользуются низким спросом.