В Стамбуле начался суд над турецким мафиози Седатом Пекером

Стамбул, 29 декабря. Суд над скандально известным турецким мафиози Седатом Пекером, прославившимся своими разоблачениями об отношениях между функционерами «Партии справедливости и развития» (ПСР) и преступными группировками, начался заочно в Стамбуле 29 декабря. Об этом сообщила турецкая служба BBC.

Как стало известно в октябре, Генеральная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении 92 обвиняемых, 26 из которых в настоящее время находятся под стражей.

Среди фигурантов дела центральное место занимает Седат Пекер. Ему грозит пожизненное заключение и дополнительное наказание сроком от 262 до 392 лет лишения свободы по различным обвинениям, включая создание и руководство организованной преступной группой (ОПГ), подстрекательство к убийству и нанесение увечий с помощью огнестрельного оружия. Другим фигурантам судебного процесса грозят тюремные сроки разной продолжительности.

Сообщается, что в ходе первого дня слушания, которое проходило в Высшем уголовном суде Стамбула, сторона обвинения начала излагать свои доводы.

Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası başladıhttps://t.co/JKIknNDiRP — BBC News Türkçe (@bbcturkce) December 29, 2021

По информации BBC, расследование ускорилось в связи с жалобой некого бизнесмена. Утверждается, что Пекер получил миллион лир от предпринимателя. Эти деньги были возвращены в ходе следствия, но угрозы в адрес этого человека продолжались.

Скандал за скандалом

Седат Пекер прославился благодаря скандальным разоблачениям, которые он делает с мая в социальных сетях. В своих роликах на YouTube криминальный авторитет рассказал об отношениях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и убийствах, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей.

В настоящее время Пекер скрывается в ОАЭ. С июня он делает свои заявления в Twitter, так как власти ОАЭ потребовали от него больше не обнародовать ролики, порочащие политиков из других стран. Эмиратские чиновники также запретили мафиози публиковать твиты о предполагаемом участии турецких политиков в незаконном обороте наркотиков.

Федеральное агентство новостей

Заявления криминального лидера всколыхнули турецкую общественность. В частности, он утверждал, что сын бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма причастен к международной торговле наркотиками, а правительство Турции контрабандой поставляло оружие джихадистским группировкам в Сирии через SADAT — военизированную организацию, созданную бывшим советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Пекер также уверял, что сын бывшего министра внутренних дел Мехмета Агара причастен к убийству казахстанской журналистки.

Оттепель в отношениях между Турцией и ОАЭ, подкрепленная недавним визитом наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна в Анкару, привела к утверждениям о том, что Пекеру, возможно, придется искать другое убежище в связи с угрозой депортации в Турцию. Однако ранее мафиози утверждал, что исключает экстрадицию из Дубая, поскольку, по его словам, ОАЭ никогда «никого не сдавали».

Сам Пекер уже долгое время не выходит на связь. В соцсети Twitter мафиози не делал публикаций и репостов с 24 ноября. Согласно одной из версий, он работает над документальным фильмом.