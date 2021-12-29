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В тюрьмах Эквадора за год убили 300 человек

Весь мир
В тюрьмах Эквадора за год убили 300 человек
Невские Новости  / 

Кито, 29 декабря. В Эквадоре закончился режим чрезвычайной ситуации в тюрьмах, о котором правительство объявило три месяца назад. При этом полиция и армия остаются в состоянии боеготовности, рассказала министр внутренних дел Александра Вела.

По словам Велы, с помощью чрезвычайных мер удалось достигнуть безопасности в тюрьмах, но впереди еще много работы. Правительственный план будет завершен, когда в тюрьмах будет «восстановлена система социальной реабилитации заключенных», и разработана другая модель управления «пенитенциарными центрами».

«Мы сделали очень важный шаг, но это долгий путь», — сказала она, выступая перед журналистами на выходе из тюрьмы в Гуаякиле.

Бунт в тюрьме Гуаякиля

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в сентябре президентом Эквадора Гильермо Лассо после того, как произошел бунт в тюрьме города Гуаякиля, в результате которого 116 заключенных погибли и 80 получили ранения.

По данным правозащитников, всего в 2021 году в результате столкновений между преступными группировками погибли более 300 заключенных.

В Эквадоре закончился режим ЧС в тюрьмах, армия остается в боеготовности
Федеральное агентство новостей /

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эквадор тюрьмы гильермо лассо
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