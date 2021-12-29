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Белоруссия сокращает экспортные пошлины для нефтепродуктов с 1 января

Экономика
Белоруссия сокращает экспортные пошлины для нефтепродуктов с 1 января
Новостное агенство Харькова  /  Сергей Гагарин

Минск, 29 декабря. Экспортные пошлины на экспорт из Белоруссии нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизятся в два раза с января 2022 года, следует из постановления совета министров республики.

С 1 января пошлина на нефть, нефтяной битум, вазелин, мазут, парафин и отработанные нефтепродукты должна быть снижена с 77,5 доллара до 46,7 доллара за тонну. Пошлина на вывоз бензина, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных масел, легких и средних дистиллятов сократится с 23,2 доллара до 14 долларов за тонну.

Последний раз правительство Белоруссии меняло экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в ноябре. С 1 декабря они были повышены. Снижение ставок связано с новым этапом реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о большой работе, проделанной в рамках интеграции с Белоруссией. Он уточнил, что сейчас идет работа по синхронизации налогового и таможенного законодательств обеих стран.

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нефть белоруссия нефтепродукты пошлины
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