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Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Санкт-Петербурге
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Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 20:52
Политика
Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Санкт-Петербурге
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Санкт-Петербург, 29 декабря. Хоккейный матч с участием президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко завершился в Стрельне.

Известно, что российский лидер и его белорусский коллега играли за «белых». Их команда одержала победу над «красными» со счетом 7:18.

«Радио Маяк» передал, что Путин забросил семь шайб в ворота противника, Лукашенко удалось забить две.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении российско-белорусских военных учений в 2022 году.

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путин лукашенко хоккей
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