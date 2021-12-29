Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. Хоккейный матч с участием президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко завершился в Стрельне.

Известно, что российский лидер и его белорусский коллега играли за «белых». Их команда одержала победу над «красными» со счетом 7:18.

«Радио Маяк» передал, что Путин забросил семь шайб в ворота противника, Лукашенко удалось забить две.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении российско-белорусских военных учений в 2022 году.