Путин положительно оценил саммит лидеров стран СНГ

Санкт-Петербург, 29 декабря. Саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге был очень продуктивным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал состоявшуюся во вторник неформальную встречу с иностранными коллегами. По словам президента, лидеры обсудили целый ряд направлений развития отношения со странами СНГ.

«На мой взгляд, вчерашние встречи были очень продуктивными», — констатировал Путин.

Российский лидер сообщил об этом во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее стало известно, что начались переговоры глав государств. Путин лично заехал за Лукашенко в преддверии встречи.