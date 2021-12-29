Newsweek: украинской авантюрой США повторяют опасные ошибки Вьетнамской войны

Вашингтон, 29 декабря. Рассуждения о том, что США постоянно должны что-то доказывать своим противникам или союзникам могут в очередной раз загнать американцев в губительную ловушку, заявил обозреватель Бенджамин Гилтнер.

В публикации для издания Newsweek он обратил внимание на ситуацию, которая разворачивается вокруг Украины. По словам эксперта, Соединенные Штаты напрасно вмешиваются в происходящее. Таким образом они лишь повторяют ошибки Вьетнамской войны.

Гилтнер напомнил, что конфликт полувековой давности унес жизни 58 000 американцев и свыше полумиллиона вьетнамцев лишь ради того, чтобы Вашингтон доказал готовность дать отпор Советскому Союзу. На этом фоне аналитик открыл американцам глаза на опасные планы вашингтонских элит. Он уверен, что об Украине лучше вообще забыть.

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«Предполагаемая необходимость постоянно доказывать свою надежность давно была — и будет — проблемой для США, — написал Гилтнер. — Все дело в защите авторитета США и их права на доверие союзников. Но стоит ли вся эта защита украинского суверенитета развязывания войны с участием США или НАТО в целом? Мой ответ — простите, украинцы, — нет».

В последнее время на Западе активно обсуждают тему якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Москва, как пишет RT, беспочвенные нападки в свой адрес решительно отвергает. Президент РФ Владимир Путин, в частности, назвал их алармистскими.