Захарова возложила на Запад вину за энергетический кризис на Украине

Москва, 29 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко о попытках Киева добиться от Запада ужесточения санкций против «Северного потока — 2», пока ситуация не обострилась до критического уровня.

По ее словам, в назревающем энергетическом кризисе на Украине виновата вовсе не российская сторона или тотальная коррупция в рядах киевского правительства.

«Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач», — написала она в личном Telegram-канале.

Вместе с тем дипломат добавила, что Москва уже на протяжении десятилетий доказывает свою надежность в качестве поставщика энергоресурсов. Поэтому о вине России и речи быть не может, резюмировала она.

Ранее Захарова заявила, что страны НАТО продолжают наращивать темпы поставок оружия на Украину. По ее словам, таким образом Запад разжигает гражданское противостояние в стране.