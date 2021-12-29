Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 21:07
21:06
Шоу-бизнес
Звезду «Уральских пельменей» Соколова не выпустили из России из-за долга в 5 тысяч рублей
21:04
Шоу-бизнес
Актриса Елена Валюшкина заявила, что бывший муж поселил в ее квартиру новую семью
21:00
Политика
Пять детских книг из России оказались под запретом на Украине из-за «пропаганды»
21:00
Общество
«Кто-то не дорабатывает, а деньги получает»: актер Зибров о работе коммунальщиков в Петербурге
21:00
Общество
Петербург 2021 — итоги: Евро-2020, коронавирус, снежный коллапс, разрушенные памятники, мусор
21:00
Видео
«Зона ультиматума». Как обеспечить безопасность России?
20:57
Экономика
Смольный начал выплачивать зарплаты «метростроевцам» только после их обращения к Путину
20:56
Политика
Выпад в сторону России: почему после слов Борреля не последуют действия ЕС
20:50
Экономика
Белоруссия сокращает экспортные пошлины для нефтепродуктов с 1 января
20:48
Политика
Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Санкт-Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова возложила на Запад вину за энергетический кризис на Украине

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 20:52
Политика
Захарова возложила на Запад вину за энергетический кризис на Украине
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 29 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко о попытках Киева добиться от Запада ужесточения санкций против «Северного потока — 2», пока ситуация не обострилась до критического уровня.

По ее словам, в назревающем энергетическом кризисе на Украине виновата вовсе не российская сторона или тотальная коррупция в рядах киевского правительства.

«Первопричина всех бед — уничтожение национальных интересов Украины западными кураторами во имя собственных целей и задач», — написала она в личном Telegram-канале.

Вместе с тем дипломат добавила, что Москва уже на протяжении десятилетий доказывает свою надежность в качестве поставщика энергоресурсов. Поэтому о вине России и речи быть не может, резюмировала она.

Ранее Захарова заявила, что страны НАТО продолжают наращивать темпы поставок оружия на Украину. По ее словам, таким образом Запад разжигает гражданское противостояние в стране.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова возложила на Запад вину за энергетический кризис на Украине
украина захарова запад
Комментировать