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Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку Белоруссии в период санкций

Политика
Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку Белоруссии в период санкций
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Санкт-Петербург, 29 декабря. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку Белоруссии в связи с внешним давлением на республику.

По словам Лукашенко, «дело не в лести». Он подчеркнул, что речь идет о действиях российского лидера, который дает поручения правительству, банкам или тем или иным людям, а они, в свою очередь, идут на помощь белорусскому государству. Это крайне важно для Минска, оказавшегося в затруднительном положении из-за санкционной политики, отметил президент Белоруссии.

«Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить», — высказался Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Северной столице прошли переговоры российского президента Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча двух лидеров длилась более трех часов.

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