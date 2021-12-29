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Баранец назвал смешными попытки Запада запугать Россию «карликовыми армиями» Прибалтики

Армия
Баранец назвал смешными попытки Запада запугать Россию «карликовыми армиями» Прибалтики
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 29 декабря. Западным странам не удастся запугать Россию так называемой «прибалтийской угрозой», заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

В прямом эфире на телеканале «Россия-1», где обсуждались актуальные геополитические проблемы, Баранец напомнил, что страны Прибалтики обладают карликовыми армиями, которые даже в бинокль не видно. Он назвал смешными и нелогичными попытки западной пропаганды вызвать у России страх с помощью «прибалтийской угрозы», передают «Народные Новости».

«Одна из армий Прибалтики имеет только один танк, и то он взят в аренду. Как можно говорить о какой-то эстонской угрозе, если их армию можно увидеть полностью за пять минут на параде», — отметил эксперт.

Баранец заявил, что пытающиеся угрожать РФ войска прибалтийских государств не смогут сравниться по численности и мощи с российской армией. С ироничным замечанием военного обозревателя согласились и другие эксперты.

Ранее читателей немецкого издания Die Zeit рассмешила новость о создании в Литве военной базы для военнослужащих ФРГ. По их словам, Североатлантический альянс от отчаяния отважился на жалкую попытку испугать русских горсткой солдат у их государственных границ.

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россия прибалтика баранец войска
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