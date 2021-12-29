Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 21:07
21:06
Шоу-бизнес
Звезду «Уральских пельменей» Соколова не выпустили из России из-за долга в 5 тысяч рублей
21:04
Шоу-бизнес
Актриса Елена Валюшкина заявила, что бывший муж поселил в ее квартиру новую семью
21:00
Политика
Пять детских книг из России оказались под запретом на Украине из-за «пропаганды»
21:00
Общество
«Кто-то не дорабатывает, а деньги получает»: актер Зибров о работе коммунальщиков в Петербурге
21:00
Общество
Петербург 2021 — итоги: Евро-2020, коронавирус, снежный коллапс, разрушенные памятники, мусор
21:00
Видео
«Зона ультиматума». Как обеспечить безопасность России?
20:57
Экономика
Смольный начал выплачивать зарплаты «метростроевцам» только после их обращения к Путину
20:56
Политика
Выпад в сторону России: почему после слов Борреля не последуют действия ЕС
20:50
Экономика
Белоруссия сокращает экспортные пошлины для нефтепродуктов с 1 января
20:48
Политика
Путин забросил семь шайб в хоккейном матче с Лукашенко в Санкт-Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алена Кравец рассказала о роскошной квартире Игоря Крутого в Нью-Йорке

Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о роскошной квартире Игоря Крутого в Нью-Йорке
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Нью-Йорк, 29 декабря. Певица Алена Кравец призналась, что может стать соседкой композитора Игоря Крутого. Артистка рассказала об элитном жилом комплексе, где находится квартира продюсера.

Крутой стал владельцем апартаментов в резиденции Plaza Hotel в Нью-Йорке, которая находится напротив Центрального парка на Манхэттене. Квартира площадью в 560 квадратных метров обошлась композитору во внушительную сумму — 48 млн долларов.

Кравец призналась, что не может позволить себе настолько роскошную недвижимость. Поэтому звезда нашла более скромный вариант по соседству, передает издание «Дни.ру».

«Я, конечно, не Игорь Крутой, у меня нет такого таланта и я не зарабатываю таких баснословных денег. Поэтому смотрю себе квартиру в той же «Плазе», но этажом ниже и куда скромнее. Риэлтор нам озвучил пока цену в 20 миллионов долларов. Это за 190 «квадратов», включая два санузла, три спальни и гардеробную», — поделилась артистка.

По словам звезды, новая квартира — вклад в будущую старость исполнительницы. Кравец призналась, что уже представляет себя во время утренних пробежек в компании жены Крутого.

Ранее блогер Настя Ивлеева похвасталась роскошными апартаментами после развода с рэпером Элджеем. Телеведущая устроила рум-тур, где продемонстрировала, как подготовила элитную квартиру к Новому году.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Алена Кравец рассказала о роскошной квартире Игоря Крутого в Нью-Йорке
кравец недвижимость крутой
Комментировать