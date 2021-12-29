Алена Кравец рассказала о роскошной квартире Игоря Крутого в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 29 декабря. Певица Алена Кравец призналась, что может стать соседкой композитора Игоря Крутого. Артистка рассказала об элитном жилом комплексе, где находится квартира продюсера.

Крутой стал владельцем апартаментов в резиденции Plaza Hotel в Нью-Йорке, которая находится напротив Центрального парка на Манхэттене. Квартира площадью в 560 квадратных метров обошлась композитору во внушительную сумму — 48 млн долларов.

Кравец призналась, что не может позволить себе настолько роскошную недвижимость. Поэтому звезда нашла более скромный вариант по соседству, передает издание «Дни.ру».

«Я, конечно, не Игорь Крутой, у меня нет такого таланта и я не зарабатываю таких баснословных денег. Поэтому смотрю себе квартиру в той же «Плазе», но этажом ниже и куда скромнее. Риэлтор нам озвучил пока цену в 20 миллионов долларов. Это за 190 «квадратов», включая два санузла, три спальни и гардеробную», — поделилась артистка.

По словам звезды, новая квартира — вклад в будущую старость исполнительницы. Кравец призналась, что уже представляет себя во время утренних пробежек в компании жены Крутого.

Ранее блогер Настя Ивлеева похвасталась роскошными апартаментами после развода с рэпером Элджеем. Телеведущая устроила рум-тур, где продемонстрировала, как подготовила элитную квартиру к Новому году.