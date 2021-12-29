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Чехии вслед за США присудили поражение в матче с Финляндией на МЧМ по хоккею

Спорт
Чехии вслед за США присудили поражение в матче с Финляндией на МЧМ по хоккею
pixabay.com  /  PD

Эдмонтон, 29 декабря. Встреча сборных Финляндии и Чехии на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею отменена по причине выявления случая заражения COVID-19.

Как отмечается на сайте Чешской хоккейной федерации, у одного игрока чешской команды тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. В результате сборная ушла на карантин, ей присуждено техническое поражение с минимальным счетом 0:1. Матч Финляндия — Чехия должен был пройти 29 декабря.

Напомним, в ночь на среду должна была состояться игра между сборными США и Швейцарии, но она была отменена из-за ухода североамериканцев на самоизоляцию после двух случаев заражения коронавирусом. Американцам также присудили техническое поражение.

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хоккей спорт мчм
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