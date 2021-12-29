Власти ЦАР проконтролировали процесс вакцинации крупнорогатого скота

Банги, 29 декабря. Министр животноводства Центральноафриканской Республики Хасан Буба посетил сельскохозяйственные комплексы в префектурах Нана Грибизи, Кемо и Ухам Фафа. Об этом сообщили аналитики информационного портала 236 Actu.

«Рабочие визиты стали частью информационно-просветительской программы. Политик проконтролировал обстановку в удаленных провинциях и выяснил, в каком состоянии находится агропромышленный комплекс ЦАР. Одной из главных целей поездки стало наблюдение за плановой вакцинацией домашнего крупнорогатого скота, а также восстановление мясных рынков и боен. Хасан Буба напомнил подчиненным о важности санитарной обработки и порекомендовал им не завышать цены», — указано в материале издания.

Также министр животноводства намерен заняться развитием селекционного сектора республики. По его мнению, это позволит в значительной мере повысить качество поставляемой продукции.

Ранее социологи выяснили, каким блюдам и напиткам отдадут предпочтение центральноафриканцы в новогодние праздники. Большая часть респондентов выбрали водку Wa Na Wa и мясные блюда из курицы и говядины.