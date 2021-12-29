Нелегальный онлайн-рынок электронных сигарет вырос вдвое в России

Москва, 29 декабря. Объемы продаж электронных сигарет и испарителей через интернет вырос в 2021 в два раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Gorodissky IP Security.

По данным сервиса оборот черного онлайн-рынка вейпов составил в 2021 году 23 млрд рублей. К концу года, по подсчетам аналитиков, в России будет продано онлайн 46 млн таких устройств.

Наценка нелегальных продавцов составляет 150%. При этом потери государственного бюджета составляют около 4,2 млрд рублей. Ожидается, что в 2022 году теневой сегмент электронных сигарет может достичь 28,9 млрд рублей.

Согласно действующему законодательству, онлайн-торговля вейпами и другими электронными средствами доставки никотина запрещена. Устройства без никотина под запрет не попадают, однако их нельзя продавать несовершеннолетним. Основными каналами нелегальной интернет-торговли служат сайты и социальные сети.

Минимальная стоимость пачки обычных сигарет вырастет с 1 января в России на 4 рубля и составит 112 рублей. Это означает, что россияне не смогут купить продукцию дешевле.