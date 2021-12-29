Дипломатия лидера ЦАР вернула страну на путь развития

Банги, 29 декабря. Внешняя политика президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера позволила стране выйти на новый уровень, считают аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.
«Наш лидер отправился на поиски партнеров, которые помогли бы восстановить ЦАР. Политик преуспел в этом. Об этом свидетельствуют недавние удачные поездки Туадера в Португалию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.
Президент не раз говорил, что республике не нужны геополитические конфликты и гражданские войны. Центральноафриканцы хотят мира, в достижении которого им могут помочь дружественные государства, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве», — написано в материале издания.
Корреспонденты отметили, что дипломатические успехи Туадера позволили ЦАР выйти из колониального гнета и избавиться от давления бывшей метрополии. Открытость для других стран поможет решить проблемы местного населения и восстановить экономику республики, уверены аналитики.
Ранее Туадера поздравил соотечественников с Рождеством. На мероприятие политик пригласил отличившихся школьников и детей из малообеспеченных неблагополучных семей.