Дипломатия лидера ЦАР вернула страну на путь развития

Банги, 29 декабря. Внешняя политика президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера позволила стране выйти на новый уровень, считают аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

«Наш лидер отправился на поиски партнеров, которые помогли бы восстановить ЦАР. Политик преуспел в этом. Об этом свидетельствуют недавние удачные поездки Туадера в Португалию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент не раз говорил, что республике не нужны геополитические конфликты и гражданские войны. Центральноафриканцы хотят мира, в достижении которого им могут помочь дружественные государства, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве», — написано в материале издания.