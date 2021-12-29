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Дипломатия лидера ЦАР вернула страну на путь развития

Весь мир
Дипломатия лидера ЦАР вернула страну на путь развития
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 29 декабря. Внешняя политика президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера позволила стране выйти на новый уровень, считают аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

«Наш лидер отправился на поиски партнеров, которые помогли бы восстановить ЦАР. Политик преуспел в этом. Об этом свидетельствуют недавние удачные поездки Туадера в Португалию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент не раз говорил, что республике не нужны геополитические конфликты и гражданские войны. Центральноафриканцы хотят мира, в достижении которого им могут помочь дружественные государства, заинтересованные во взаимовыгодном сотрудничестве», — написано в материале издания.

Корреспонденты отметили, что дипломатические успехи Туадера позволили ЦАР выйти из колониального гнета и избавиться от давления бывшей метрополии. Открытость для других стран поможет решить проблемы местного населения и восстановить экономику республики, уверены аналитики.

Ранее Туадера поздравил соотечественников с Рождеством. На мероприятие политик пригласил отличившихся школьников и детей из малообеспеченных неблагополучных семей.

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