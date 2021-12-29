Российские угольные компании предупредили о росте цен на сырье из-за нехватки селитры

Москва, 29 декабря. Угольные компании в России пожаловались на дефицит аммиачной селитры для взрывных работ, пишет «Коммерсантъ». Угольщики предупредили, что нехватка приведет к росту цен на уголь и остановке производств.

Производитель металлургического угля, группа «Сибантрацит», рассказал о критических проблемах при покупке селитры, которые испытывают поставщики услуг.

«Существующих запасов хватит на десять дней работы, дальше, если ситуация не изменится, неминуема остановка производства, добычи и отгрузки угля. Насколько нам известно, некоторые производители селитры уже почти вдвое повысили цены, это, естественно, ударит по себестоимости», — отметил представитель «Сибантрацита».

Российский уголь, тем временем, резко подорожал на европейском рынке. Энергетические цены увеличились вдвое и достигли 137 долларов за тонну. Котировки росли вслед за стоимостью газа.