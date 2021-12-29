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ФАС установила факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны металлургов

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 20:24
Экономика
ФАС установила факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны металлургов
Пресс-служба ПАО «Северсталь»

Москва, 29 декабря. Федеральная антимонопольная служба России установила в действиях ММК, НМЛК и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства. Такая информация содержится в сообщении ведомства в Telegram.

Согласно тексту, ведомство располагает доказательствами, что цены этих трех комбинатов на плоский прокат для внутреннего рынка были выше, чем на экспорте.

«Действия компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках», — указывается в сообщении.

Следующее заседание по делу в отношении компаний «ММК» и «Северсталь» назначено на 20 января 2022 года, в отношении «НМЛК» — на 21 января. Металлурги могут представить ФАС доводы до конца рассмотрения дел по плоскому прокату и оглашения резолютивной части решений по ним, отметило ведомство.

Штрафы, которые ФАС назначит металлургическим компаниям по данному делу, могут удивить рынок. На это указал глава ведомства Максим Шаскольский.

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фас нлмк северсталь ммк
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