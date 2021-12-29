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Американский политик Болтон потребовал остановить запуск «Северного потока — 2»

Политика
Американский политик Болтон потребовал остановить запуск «Северного потока — 2»

Вашингтон, 29 декабря. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил против газопровода «Северный поток — 2», который не имеет к Вашингтону никакого отношения.

В своей статье для издания 19Fortyfive политик выдвинул условие для запуска газопровода. По его словам, Брюссель должен серьезно отнестись к «угрозе» со стороны России, которая граничит с Евросоюзом, а не с США.

«"Северный поток — 2" необходимо отменить без перспектив возрождения до тех пор, пока Москва не свернет военные базы за рубежом», — говорит экс-советник Дональда Трампа.

Также бывший чиновник посоветовал членам НАТО в Европе нарастить военные бюджеты до 2% ВВП, а также увеличить поставки вооружений на Украину и усилить ротацию войск Альянса.

Ранее председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» готов начать экспортные поставки российского газа. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что газопровод послужит стабилизации цен на европейском рынке голубого топлива.

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