Госпитализированную после пожара Марину Хлебникову выпишут под Новый год

Москва, 29 декабря. Врачи готовятся выписать певицу Марину Хлебникову, которая сильно пострадала при пожаре 18 ноября в собственной квартире.

Хлебникова больше месяца была под наблюдением врачей в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Исполнительница уже может обходиться без постоянного контроля врачей и продолжит восстанавливаться вне стен больницы.

По всей видимости, выздоровление Хлебниковой проходит успешно. Telegram-каналы пишут, что певицу выпишут под Новый год и она сможет встретить праздник в кругу близких людей.

В Сети появилась информация, что исполнительнице провели пластическую операцию, но ей все еще необходимы дополнительные хирургические вмешательства. Сама она уже выходила на связь с поклонниками, отмечала позитивный настрой и выражала благодарность за поддержку.

Ранее подруга Хлебниковой Нина Брусянова рассказала, что общалась с певицей. По словам приятельницы, исполнительнице было тяжело говорить, ей еще предстоит длительное восстановление.