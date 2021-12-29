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Госпитализированную после пожара Марину Хлебникову выпишут под Новый год

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 20:22
Общество
Госпитализированную после пожара Марину Хлебникову выпишут под Новый год
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 29 декабря. Врачи готовятся выписать певицу Марину Хлебникову, которая сильно пострадала при пожаре 18 ноября в собственной квартире.

Хлебникова больше месяца была под наблюдением врачей в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Исполнительница уже может обходиться без постоянного контроля врачей и продолжит восстанавливаться вне стен больницы.

По всей видимости, выздоровление Хлебниковой проходит успешно. Telegram-каналы пишут, что певицу выпишут под Новый год и она сможет встретить праздник в кругу близких людей.

В Сети появилась информация, что исполнительнице провели пластическую операцию, но ей все еще необходимы дополнительные хирургические вмешательства. Сама она уже выходила на связь с поклонниками, отмечала позитивный настрой и выражала благодарность за поддержку.

Ранее подруга Хлебниковой Нина Брусянова рассказала, что общалась с певицей. По словам приятельницы, исполнительнице было тяжело говорить, ей еще предстоит длительное восстановление.

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больница выписка хлебникова
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