Защитника Джикию признали автором лучшего гола сборной России в 2021 году

Москва, 29 декабря. Забитый мяч защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикии в ворота национальной команды Словении признан болельщиками лучшим голом сборной России по футболу в уходящем году. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Встреча Словения — Россия прошла 11 октября в рамках отборочного турнира на ЧМ-2021 в Катаре. Подопечные Валерия Карпина одержали гостевую победу со счетом 2:1, Джикия стал автором победного мяча.

Важный, красивый, победный ????????



Гол Джикии – лучший в 2021 году по мнению болельщиков ???????? pic.twitter.com/jjlYfqmdLd — Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2021

Напомним, по результатам отборочного турнира россияне заняли второе место в своей группе и поспорят с поляками за путевку в Катар в стыках. Матч Россия — Польша пройдет в Москве 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между национальными командами Швеции и Чехии.

Жеребьевка полуфинальных стыковых матчей отбора на катарский мундиаль прошла в конце ноября в Цюрихе.