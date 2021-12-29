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Сотрудники Госавтоинспекции вручили подарки к Новому году пешеходам и водителям в Курске

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 20:17
Общество
Сотрудники Госавтоинспекции вручили подарки к Новому году пешеходам и водителям в Курске
pixabay.com

Курск, 29 декабря. Сотрудники Государственной автоинспекции в Курске приняли участие в традиционной новогодней акции «Полицейский Дед Мороз».

Работники инспекции переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В праздничных нарядах они останавливали водителей, у которых в автомобилях были несовершеннолетние дети, и дарили ребятам подарки в честь Нового года.

Без сувениров не остались и пешеходы, которые соблюдали Правила дорожного движения (ПДД). Полицейские вручали им новогодние подарки в преддверии праздника и дарили световозвращающие элементы. Такие предметы позволяют сделать заметнее пешехода в темное время суток и избежать аварий, передает kp.ru.

Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» также проходит по всей России. Участником стал заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Клаус. Он осуществил мечту пятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга попробовать себя в роли пилота самолета.

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новый год акция хорошие новости россии
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