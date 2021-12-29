Росстат: инфляция в РФ составила 8,39%

Москва, 29 декабря. Инфляция в России в 2021 году, согласно предварительным данным, составила 8,39%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Таким образом, рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года. Тогда этот показатель достиг 12,91%.

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года — 108,39% (в декабре 2020 года — 100,83%, с начала года — 104,91%)», — сообщило ведомство.

Итоговые сведения об индексе потребительских цен за декабрь, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг, будут озвучены 12 января 2021 года.

Крупные российские ретейлеры сократили наценки на социально значимые категории продовольственных товаров в среднем на 8% после проверок, инициированных ФАС. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.