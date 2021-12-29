Ливийский парламент обвинил Абд аль-Хамида Дабибу в нарушении закона о выборах

Триполи, 29 декабря. Пресс-секретарь Палаты представителей Ливии Абдалла Блехек заявил, что премьер-министр временного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба первым нарушил закон о президентских выборах, которые планировалось провести 24 декабря.

В интервью для местных СМИ он отметил, что председатель ПНЕ послужил одной из причин, по которым голосование не состоялось в срок. Так, премьер баллотировался на пост главы государства в обход Статьи 12 избирательного закона, в соответствии с которой любой кандидат должен покинуть свой пост за три месяца до выборов.

«Абд аль-Хамид Дабиба нарушил это условие, поскольку продолжал работать в качестве премьер-министра непосредственно перед голосованием. При этом он подал документы в Высшую избирательную комиссию (ВИК), которая их приняла», — добавил Блехек.

Представитель парламента назвал «постыдными» такие действия со стороны ВИК, а также напомнил, что Дабиба нарушил обещание не баллотироваться на президентских выборах, данное им перед членами Форума политического диалога (ФПД) при формировании ПНЕ в феврале 2021 года. Блехек отметил, что никто из временного правительства не может злоупотреблять полномочиями, чтобы баллотироваться в президенты.

Накануне Палата представителей Ливии приостановила до следующей недели свое заседание, посвященное обсуждению хода избирательного процесса. Еще ранее избирком предложил перенести выборы на 24 января.