Стилист Ким призвала отказаться от свитера с оленями и кружевного платья на Новый год

Москва, 29 декабря. Свитера с рисунками оленей и кружевные платья вышли из моды, поэтому следует отказаться от них для встречи Нового года, считает стилист Ольга Ким.

Подобные свитера с веселыми рисунками, которые стали символом Нового года и Рождества, больше не в тренде. Их можно заменить на свитер крупной вязки.

«Я бы отказалась от веселеньких свитеров с оленями. Если хочется чего-то такого домашнего, я бы порекомендовала заменить на однотонный свитер крупной вязки», — отметила Ким в беседе с изданием «Лента.ру».

Кроме того, актуальность потеряли кружевные платья, которые держались в тренде в течение нескольких лет, и платья-футляры. Такие наряды можно заменить на платья из легких полупрозрачных тканей. Особенно хорошо будут смотреться изделия из органзы, подчеркнула Ким.

Среди антитрендов 2022 года также числятся помпезные платья со шлейфом и костюмы «серой мышки». Об этом рассказала стилист по одежде Кати Зобкова.