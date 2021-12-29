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Байден может созвониться с Путиным 30 декабря

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 20:22
Политика
Байден может созвониться с Путиным 30 декабря
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным по телефону в преддверии Нового года. Об этом сообщили американские СМИ.

По данным журналистов телеканала CNN, разговор глав двух государств может состояться 30 декабря. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе. Информацию об этом передает журналистский пул Белого дома.

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