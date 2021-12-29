ВТБ инвестирует 2 млрд рублей в создание спутниковых проектов

Москва, 29 декабря. Проект создания низкоорбитальной спутниковой группы, который реализует «Мегафон», получит 2 млрд рублей инвестиций от группы ВТБ. Соответствующее соглашение подписано компаниями.

«Мегафон» в результате сделки сохранит крупнейшую долю в проекте — 75%. ВТБ получит 15%, а 10% достанется команде «Мегафон 1440». Кроме того, представитель банка войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440».

Задача проекта — создать коммерчески успешный сервис широкополосной передачи данных с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Как рассчитывают партнеры, система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории РФ и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

«Мегафон 1440» с декабря начинает трансформацию в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания спутниковой системы. Подразумевается создание космических аппаратов, абонентских терминалов и наземной инфраструктуры. Планируется, что в 2021 году команда увеличится, а также появятся новые технологические и производственные подразделения.

Группа ВТБ ранее выручила 26,8 млрд рублей с продажи более 17% акций "Магнита". По итогам прошлого месяца активы группы выросли на 1,8% и достигли 20,75 трлн рублей.