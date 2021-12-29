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Звезда «Модного приговора» Васильев поделился секретом стройности Валерии

Шоу-бизнес
Звезда «Модного приговора» Васильев поделился секретом стройности Валерии
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 29 декабря. Певица Валерия смело носит обтягивающие наряды благодаря подтянутой фигуре. Историк моды Александр Васильев объяснил, как исполнительнице удается поддерживать себя в форме.

Васильев вспомнил, как однажды провел ужин в компании певицы Валерии после одного из концертов. Тогда ведущий впервые увидел меню артистки: она ела лишь овощи на пару, листья салата и ананас. По словам звезды «Модного приговора», секрет стройности Валерии заключается в тщательном контроле за питанием и спортивном образе жизни.

«Сказала мне, что вегетарианка, сторонница ЗОЖ, посещает спортзал. И отдает себе отчет в том, что ее долгая жизнь на сцене полностью зависит от ее красоты и стройности», — поделился историк моды в комментарии изданию «7Дней».

Васильев подчеркнул: Валерия не раз поражала публику не только сценическими нарядами, но стройной фигурой. По словам телеведущего, артистке удалось сохранить внешность «зажигательной девушки», несмотря на далеко не юный возраст — в апреле исполнительница отпраздновала 53-летие.

Певица Валерия недавно удивила поклонников спортивной подготовкой. Певица поделилась роликом, где продемонстрировала идеальный шпагат.

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Валерия васильев диета
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