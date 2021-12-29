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Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие дипломатические контакты России и США

Политика
Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие дипломатические контакты России и США
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Вашингтон, 29 декабря. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили предстоящее дипломатическое взаимодействие США и России.

Глава государства и госсекретарь США также рассмотрели вопрос разрешения напряженности на Украине без применения силы. Соответствующее заявление сделали в Госдепе.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским... Они обсудили усилия по мирному разрешению конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», — гласит пресс-релиз ведомства.

Ранее Энтони Блинкен выступил за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Чиновник подчеркнул, что этот путь также отвечает российским интересам.

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