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Игорь Николаев опубликовал архивный кадр с Пугачевой из 90-х

Шоу-бизнес
Игорь Николаев опубликовал архивный кадр с Пугачевой из 90-х
Global Look Press  /  Genrietta Peryan/Russian Look

Москва, 29 декабря. Композитор Игорь Николаев показал подписчикам фотографию конца прошлого века. Тогда они с певицей Аллой Пугачевой и музыкантом Игорем Крутым собрались вместе во время гастролей в США.

Звезды встретились за праздничным новогодним столом, на котором можно заметить суши и роллы в пластиковых контейнерах, а также несколько бутылок спиртного. Тогда Крутой был в браке с женщиной по имени Ольга, которая тоже попала в кадр.

Пользователи Сети обратили внимание, что у пианиста тогда еще были густые черные волосы и брови. Николаев, по всей видимости, включил таймер и постарался успеть в кадр, отчего замер в необычной позе. Примадонна же сидит с серьезным лицом. Тогда она была с рыжими волосами, а над ее строгими глазами свисала челка.

«Судя по елочке на балкончике, это новогодние деньки на майамщине где-то в конце прошлого века! Эх, хорошо было, весело и беззаботно! Но сейчас, друзья, ничем не хуже! Жизнь продолжается! С оптимизмом смотрим в Новый, 2022 [год]!» — подписал архивный кадр композитор на своей странице в Instagram.

Также на фотографии запечатлен звукорежиссер Александр Кальянов, который ушел из жизни в 2020 году. Николаев с теплотой вспоминает его в социальной сети. Фолловеры заметили, что из-за заразительной улыбки музыканта он напоминает комика Александра Ревву.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева должна быть ему благодарна. Журналист напомнил, что много писал и говорил об исполнительнице, что сделало ее популярной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Николаев опубликовал архивный кадр с Пугачевой из 90-х
пугачева николаев крутой
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