Латыши предсказали полное исчезновение населения страны через три года

Рига, 29 декабря. Жители Латвии бурно отреагировали на печальный антирекорд своей страны и раскрыли главный обман власти в демографическом вопросе.

Журналисты украинского издания «Страна UA» составили рейтинг бывших республик Советского Союза по числу покинувших страну граждан. Опираясь на данные официальной статистики и Всемирного банка, они выяснили, что за тридцать лет независимости Украину покинуло как минимум 20% населения. Каждый пятый украинец навсегда уехал из страны. Самые стремительные обороты эмиграция из Украины набрала после 2014 года по вполне понятным причинам.

Несмотря на столь быстрые темпы убыли населения, Украина пока не стала рекордсменом. Лидерами рейтинга массовой эмиграции на данный момент остаются Латвия, Литва и Грузия. Причем Латвия на голову опережает соседей по списку с потерей 28,3% граждан.

Статья украинского издания вызвала бурный ажиотаж в латвийском сегменте социальных сетей. В ходе довольно-таки ожесточенной дискуссии местные пользователи выяснили, что даже озвученные цифры не соответствуют действительности и демографическая ситуация в стране давно переступила грань катастрофы. Власть же просто скрывает истинные цифры, боясь признать, что Латвия очень скоро превратится в безлюдный пустырь.

«По подсчетам независимой датской компании, проводившей опрос в Латвии на предмет проживающих жителей в оной, установили, что на момент подсчета — в 2020 году в Латвии проживало всего 30% населения от заявленной цифры проживающих в 1989 году. А за последний год сбежала еще пара сотен тысяч, опять же по данным независимых социологов. Вот и считайте. Нам долго врали и продолжают врать»; «Погоди ка. На момент распада СССР нас в Латвии было 2 688 000 с небольшим гаком если верить официальной статистике. Советская Латвия тогда достигла своего пика по численности. То есть год назад нас было примерно 800 тысяч. Сейчас, получается, 600. Да с такими темпами в Латвии уже через три года исчезнет все население. А чинуши что? Кто их тогда налогами кормить будет? Или они получают премию за каждого трудового мигранта. Это уже работорговля какая-то»; «Хуже все. Сейчас нас 450-500 тысяч. Все сваливают в спешке, я тоже, кстати, на низком старте», — признают некоторые комментаторы.

https://t.me/alekseystefanov / Ягудаев Владимир

Кое-кто вкратце объяснил столь массовое бегство невыносимыми условиями жизни. Остановка последних оставшихся предприятий, деградация экономики, энергетический кризис и многие другие проблемы выталкивают граждан из страны.

«Даже не знаю, смогу ли позволить себе жизнь в Латвии в следующем году или нет. Уже и так отказался от создания семьи, работаю на двух работах до изнеможения и питаюсь самыми дешевыми продуктами из Лидл» «Да лучше уж гастером куда угодно, чем продолжать тянуть лямку, выбиваясь изо всех сил. Работаешь как вол, а получаешь сущие гроши на фоне счетов за электричество и тепло. Нас попросту осознанно изводят. Кому-то, видимо, приглянулся наш небольшой кусок земли. Только люди им здесь не нужны. Только голый пустырь. К тому и идем. Запыхались даже, так стараемся», — с печальной иронией отмечают латыши.

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