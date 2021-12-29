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Звезда шоу «Х-Фактор» Панисов сравнил Ольгу Бузову с Мадонной

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 19:44
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Х-Фактор» Панисов сравнил Ольгу Бузову с Мадонной
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 декабря. Победитель шоу «Х-Фактор» Андрей Панисов поделился впечатлениями от сотрудничества с телеведущей Ольгой Бузовой и признался, что считает ее русской версией певицы Мадонны.

Шоу «Х-Фактор» завершилось триумфом Панисова, который не раз оказывался в уязвимом положении во время участия в телепроекте. Его победа под руководством телеведущей Бузовой кажется неожиданной, ведь звезду не раз критиковали за участие в проекте в качестве наставника.

Панисов с теплом вспомнил сотрудничество с артисткой. Он признался в интервью изданию «СтарХит», что не следил за творчеством звезды, но всегда отмечал ее трудоголизм.

«Кстати, я еще до проекта сравнивал Ольгу с певицей Мадонной. Она тоже постоянно находится в эпицентре событий, остается обсуждаемой персоной. У Мадонны тоже постоянно происходили какие-то интриги в личной жизни, что нравилось людям», — объяснил артист.

Музыкант также признался, что Бузова не раз проявляла к нему заботу. Сперва она пригласила его в свою команду, когда от артиста отвернулся рэпер Серега, затем изменила ради него правила и позволила выступать в прямом эфире.

Коллега Бузовой по шоу «Х-Фактор» Сергей Соседов также сравнивал артистку с Мадонной. Музыкальный критик отметил, что звезда самостоятельно завоевала популярность.

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бузова Х-Фактор панисов
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