Армия Израиля обстреляла блокпосты ХАМАС после атаки на границе

Газа, 29 декабря. Израильские танки обстреляли блокпосты движения ХАМАС на границе сектора Газа. Это стало ответом на оружейный огонь с палестинской стороны, в результате которой один израильский рабочий, ремонтировавший приграничный забор, получил ранение в ногу.

Арабские СМИ сообщают, что инцидент произошел вблизи административной границы районов Шехайя и Джабалия, недалеко от кибуца Амумим.

Gaza: Israeli tanks attack Hamas outposts in response to shooting

https://t.co/P2i1a3KScx — NCMOULY (@NCMOULY4) December 29, 2021

Ответный огонь пришелся по целям в районах городов Бейт-Ханун и Киссуфим, к северу от Хан-Юниса. В результате, по сообщениям палестинской же стороны, ранения средней степени тяжести получили три человека, позже доставленные в больницу.

Радикальное исламистское движение ХАМАС контролирует сектор Газа с 2006 года, когда Израиль провел эвакуацию еврейских поселенцев и вывел войска из этого анклава. С тех пор данная территория является источником угрозы для израильтян, так как в распоряжении палестинской администрации находятся тысячи ракет и иные средства террора. Их применение привело к четырем армейским операциям на территории Газы с 2008 года.

Since the start of the blockade, Israel has launched four attacks on Gaza (2008, 2012, 2014 &2021). These escalations of violence worsened Gaza’s already dire situation. Thousands of Palestinians have died in Israeli bombardments, including many children. https://t.co/OI2yhoy8ro pic.twitter.com/mz9msp1SJD — ActionAidPalestine (@AAPalestine) June 17, 2021

И в то же время израильское руководство не допускает уничтожения ХАМАС, так как он является конкурентом для Палестинской национальной администрации на Западном Берегу.