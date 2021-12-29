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Армия Израиля обстреляла блокпосты ХАМАС после атаки на границе

Весь мир
Армия Израиля обстреляла блокпосты ХАМАС после атаки на границе
wikimedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Газа, 29 декабря. Израильские танки обстреляли блокпосты движения ХАМАС на границе сектора Газа. Это стало ответом на оружейный огонь с палестинской стороны, в результате которой один израильский рабочий, ремонтировавший приграничный забор, получил ранение в ногу.

Арабские СМИ сообщают, что инцидент произошел вблизи административной границы районов Шехайя и Джабалия, недалеко от кибуца Амумим.

Ответный огонь пришелся по целям в районах городов Бейт-Ханун и Киссуфим, к северу от Хан-Юниса. В результате, по сообщениям палестинской же стороны, ранения средней степени тяжести получили три человека, позже доставленные в больницу.

Радикальное исламистское движение ХАМАС контролирует сектор Газа с 2006 года, когда Израиль провел эвакуацию еврейских поселенцев и вывел войска из этого анклава. С тех пор данная территория является источником угрозы для израильтян, так как в распоряжении палестинской администрации находятся тысячи ракет и иные средства террора. Их применение привело к четырем армейским операциям на территории Газы с 2008 года.

И в то же время израильское руководство не допускает уничтожения ХАМАС, так как он является конкурентом для Палестинской национальной администрации на Западном Берегу.

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