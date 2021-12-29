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Пьем в Новый год без опаски для здоровья: советы гастроэнтеролога
Общество
Пьем в Новый год без опаски для здоровья: советы гастроэнтеролога
Федеральное агентство новостей  / 

Если вы твердый приверженец здорового образа жизни и в курсе, что любая доза алкоголя вредит вашему организму, то вопрос о напитках на новогоднем столе вас вряд ли заботит. Но если бокал шампанского или чего покрепче — все же обязательная часть программы, то важно решить, как выпивать правильно, чтобы минимизировать урон для здоровья. Именно с таким вопросом ФАН обратился к практикующему врачу-диетологу и гастроэнтерологу Александре Ноевой.

Специалист напоминает, что в целом выпивать алкоголь ночью вреднее, чем днем, ведь спиртное в это время перерабатывается в разы хуже. Это, в свою очередь, усиливает алкогольный токсикоз, что явление само по себе малоприятное.

«Тем, кто все-таки не может отказаться от алкоголя, рекомендую полностью исключить крепкие напитки, включая и крепленые вина, и ликеры. Лучше заменить их на белое сухое вино, так как это нанесет меньший вред печени. Также возможны шампанские вина, но только брют, — рассказывает диетолог. — Кстати, закусывать под шампанское — а на голодный желудок оно противопоказано всем — важно фруктами или легкими салатами на нежирной основе, а не жирными, вроде оливье или селедки под шубой».

Пьем в Новый год без опаски для здоровья: советы гастроэнтеролога
flickr.com / CC BY-SA 3.0

Поймав новогодний кураж, важно остановиться на паре бокалов, чтобы не жалеть о празднике на следующее утро. Рекомендации ВОЗ напоминают: относительно безопасно выпивать не больше 30–100 граммов крепкого алкоголя и 150–300 граммов легкого (вина, пива или сидра). Пить больше меры не стоит, как бы вам ни было весело, да и понижать градус алкоголя ни в коем случае нельзя.

«Если без крепкого алкоголя все-таки никак, то лучше остановить выбор на качественной водке, изготовленной из спирта самой высокой очистки, или на текиле. Остальные крепкие спиртные напитки вроде виски, коньяка или бренди хуже всего перерабатываются организмом. Их выдерживают в дубовых бочках, и нередко в их составе есть сивушные масла, отдушки и красители. Все это, конечно, утяжеляет переработку напитка», — говорит Александра Ноева.

Пьем в Новый год без опаски для здоровья: советы гастроэнтеролога
фото из личного архива Александры Ноевой /

Еще один совет для тех, кто планирует проснуться на утро бодрым — держите под рукой во время вечеринки минеральную воду без газа. Запивая ею алкоголь, вы поддержите водный баланс организма на нужном уровне. А вот сочетать спиртное со сладкими напитками типа морса, сока или газировки гастроэнтеролог категорически не рекомендует.

Пьем в Новый год без опаски для здоровья: советы гастроэнтеролога
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Общество / Пьем в Новый год без опаски для здоровья: советы гастроэнтеролога
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