«Двойная сплошная» составила топ самых глупых поступков на дорогах Санкт-Петербурга  

Ведущий программы «Двойная сплошная», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев подвел в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» итоги передачи, в которой обсуждались наиболее острые проблемы организации дорожного движения в Санкт-Петербурге. По мнению депутата, основными проблемами города остаются развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения.

По словам Алексея Цивилева, за десять выпусков программы «Двойная сплошная» обсудили более 80 тем, касающихся организации безопасного движения на дорогах города, передачу посмотрели более 40 тысяч зрителей, ведущему поступило 50 обращений от жителей Санкт-Петербурга с просьбой осветить тревожащие их темы и найти пути решения.

Одной из актуальных для Санкт-Петербурга оказалась тема высокой скученности населения в новостройках, при которой создается большая проблема для проезда и парковки автомобилей проживающих в микрорайонах людей.

«Застройщики и городские власти не думают о грамотной организации движения в этих районах. Таких районов, где проживают десятки тысяч человек, уже много, и они продолжают строиться», — отметил Алексей Цивилев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам депутата, в результате обращения жителей одного из таких районов им был подготовлен запрос в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, который провел выездное заседание по данной проблеме с целью выработки норм правильной организации дорожного движения в новостройках.

«Мы сторонники прямого действия, а не только того, чтобы просто говорить о проблеме», — заявил Алексей Цивилев.

Ранее депутат опубликовал пост с шестью видеороликами программы, предложив зрителям выбрать лучший из них. В первом ролике показана ледяная горка из убранного с дороги снега, с которой дети съезжают прямо на проезжую часть. Во втором ролике представлена «передовая» уборка снега коммунальщиками в Санкт-Петербурге, когда загружаемый в самосвал снег тут же вываливается через незакрытый борт кузова. В третьем ролике показан нарушитель, который решил обогнать трамвай слева, выехал на полосу встречного движения и тут же уперся в поток движущихся ему на встречу автомобилей. Четвертый ролик зафиксировал необычный выгул собаки автовладельцем — на поводке из окна движущегося автомобиля. В пятом ролике показана опасная перевозка родителями своих детей на самокатах. И, наконец, в шестом рассказывается о попытке угона дорожного катка незадачливым злоумышленником, которого тут же остановили, правда, ценой вмятин припаркованного автомобиля.

Символическая премия Дарвина, присуждаемая за проявленную «смекалку» участниками дорожного движения, всенародным голосованием присуждена ролику, зафиксировавшему «передовую» уборку снега петербургскими коммунальными службами. Второе место в рейтинге странных инициатив занял ролик с угоном катка, третье — выгул собаки за поводок из окна автомобиля.

В завершение эфира ведущий «Двойной сплошной» подвел итоги конкурса, в котором жюри наградило зрителей. В номинации «Самый активный зритель» награду получила Анна Аникеева, которая оставила больше всего комментариев к обсуждаемым на передачах темам. Приз за «Самое интересное обращение» получил Святослав Занько, который попросил передвинуть остановку на ул. Голикова, д. 7 — остановка примыкает прямо к проезжей части, и пешеходам приходится обходить ее. Депутат заверил, что несмотря на сложность согласования переноса остановки — по его словам, он принял участие уже в трех заседаниях комиссии по решению этой проблемы — остановка будет перенесена на полагающееся ей место. В номинации «Самый интересный вопрос» победила Алла Агер, которая интересовалась, как установить камеру на пешеходном переходе.