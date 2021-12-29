Военнослужащие ВВО протестировали автоматы АК-12 на полигоне под Хабаровском

Хабаровск, 29 декабря. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) испытали новейшие российские автоматы АК-12 в экстремальных условиях.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что испытания проводились на полигоне под Хабаровском. Бойцы разведывательных подразделений округа тестировали оружие при температуре ниже минус 30 градусов. Отмечается, что АК-12 совсем недавно были приняты на вооружение в ВВО, передает телеканал «Звезда».

«Применение нового стрелкового оружия проходило на общевойсковом полигоне Князе-Волконский в рамках занятий по боевой подготовке», — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что разведывательные подразделения Южного военного округа провели тренировки с боевыми стрельбами. Маневры проходили на полигоне Кадамовский в Ростовской области.