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Путин и Лукашенко играют в хоккей после переговоров в Петербурге

Спорт
Путин и Лукашенко играют в хоккей после переговоров в Петербурге
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Санкт-Петербург, 29 декабря. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко по окончании переговоров в Санкт-Петербурге вышли на лед, чтобы принять участие в товарищеском матче по хоккею. 

Матч проходит в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) «Манеж» в Стрельне. Компанию президентам составили мастера хоккея, в основном — бывшие чемпионы. Российский лидер открыл счет в матче.

Напомним, Путин и Лукашенко во вторник провели переговоры в Северной столице. Встреча продлилась около трех часов. Стороны обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, санкции, результаты неформального саммита лидеров стран СНГ, а также проведение военных учений на территории Белоруссии в 2022 году.

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