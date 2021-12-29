ВКС РФ и ВВС Белоруссии проведут совместное патрулирование границ Союзного государства

Минск, 29 декабря. Самолеты военной авиации России и Белоруссии проведут новое совместное патрулирование границ Союзного государства.

В сообщении белорусского оборонного ведомства говорится, что экипажи истребителей ВКС РФ и ВВС Белоруссии будут выполнять задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей. В последний раз подобная операция проводилась военнослужащими двух стран 21 декабря.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко анонсировали совместные военные учения в начале 2022 года. Отмечается, что точную дату проведения масштабных маневров будут определять оборонные ведомства государств, передает RT.