Генерал Шпак объяснил создание в России новых десантно-штурмовых полков активностью НАТО

Москва, 29 декабря. Россия формированием новых десантно-штурмовых полков ответила на активность Североатлантического альянса у своих границ, заявил бывший командующий ВДВ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.

В комментарии для агентства «Интерфакс» он назвал этот шаг сигналом для США. При этом генерал поддержал решение Москвы, указав на его своевременность.

«Это прямой намек американцам перед предстоящими переговорами: ребята, мы не шутим, предупреждаем вас», — сказал Шпак.

Ранее стало известно об усилении Псковской дивизии ВДВ третьим десантно-штурмовым полком. Еще один полк был создан в Крыму. Пунктом его базирования стала Феодосия, где уже ведется строительство военного городка и другой инфраструктуры для десантников. Как передает RT, недавно на полуострове также прошли учения Новороссийской дивизии ВДВ.