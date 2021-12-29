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Билл Клинтон стал автором онлайн-курса о лидерских качествах
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Билл Клинтон стал автором онлайн-курса о лидерских качествах

Политика
Билл Клинтон стал автором онлайн-курса о лидерских качествах
wikipedia.org  /  Bob McNeely / Public Domain

Вашингтон, 29 декабря. Бывший президент США Билл Клинтон решил поделиться знаниями о лидерских способностях и реализовал это в онлайн-курсе, который можно найти на одной из обучающих платформ.

Вся программа разделена на 14 небольших лекций общей длительностью не более двух с половиной часов. Клинтон пообещал купившим курс, что научит их принимать быстрые решения в экстремальных ситуациях.

«Я верю, что лидерами не только рождаются. Ими еще и становятся», — говорится в видеотрейлере.

Ранее стало известно, что сотрудники медицинского учреждения были вынуждены в срочном порядке госпитализировать Билла Клинтона. У политика обнаружили заражение крови. Позже выяснилось, что экс-президент смог победить недуг.

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