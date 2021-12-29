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Выплата в 19 тысяч рублей станет доступна некоторым пенсионерам с 2022 года

  /   Обновлено: 29 декабря 2021 19:13
Экономика
Выплата в 19 тысяч рублей станет доступна некоторым пенсионерам с 2022 года
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 29 декабря. Российские пенсионеры смогут получить выплаты по 19 тысяч рублей. Денежные средства для этих целей уже заложены в бюджет Пенсионного фонда, пишет «ФедералПресс».

Рассчитывать на такую индексацию смогут только пожилые россияне без трудоустройства. Для работающих прибавка по-прежнему не предусматривается.

К концу 2022 года средний размер страховой пенсии по старости составит 17 115 рублей. Спустя год пенсии в среднем должны достичь 17 893 рублей, а в 2024 году — 18 733 рубля. Отмечается, что согласно пенсионной реформе пенсии жителей РФ к 2024 году должны были вырасти до 20 тыс. рублей, но в результате показатель окажется немного ниже прогнозов.

Многодетные матери имеют право на дополнительные пенсионные льготы. О такой возможности напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

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