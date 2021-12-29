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Политолог Крутаков: Боррель заявлением о России подтвердил зависимость Евросоюза от США

Политика
Политолог Крутаков: Боррель заявлением о России подтвердил зависимость Евросоюза от США
pixabay.com

Москва, 29 декабря. Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о «неприемлемых требованиях России» лишний раз доказывает, что Евросоюз является проектом США, считает политолог Леонид Крутаков.

Накануне Боррель выступил с заявлением, в котором назвал выдвинутые Россией требования к НАТО о нерасширении военно-политического блока на восток «неприемлемыми». Крутаков отметил, что этими словами дипломат подтвердил зависимость Евросоюза от США. Политолог уверен, что глава евродипломатии случайно озвучил неудобную для ЕС правду.

«Боррель не сдержался, наговорил много чего. Это заявление вскрывает всю игру, положение Евросоюза: что такое ЕС, чьим проектом он является, кому он подведомственен. Поскольку если вспомнить прежнее расширение НАТО на восток, то все страны Восточной Европы, прежде чем вступить в Евросоюз, вступали в НАТО», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, все страны, претендующие на вступление в Евросоюз, сначала должны войти в Североатлантический альянс. Это лишний раз доказывает, что ЕС является проектом американцев, поэтому и вести переговоры Россия будет с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что обсуждать гарантии безопасности РФ и США могут и без представителей Европы. Это связано с тем, что европейцы лишь вторят позиции Белого дома, передает RT.

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